На Кольской флотилии разнородных сил состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества.
«Хочу поблагодарить личный состав флотилии за тот вклад, который он вносит в укрепление обороноспособности страны, за вклад в достижение победы в специальной военной операции. Хочу пожелать вам счастья, удачи и благополучия. Поздравляю всех с праздником – Днем защитника Отечества», – сказал в своём поздравлении командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Шастов.
В ходе торжественной части вице-адмирал Олег Шастов вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.
После официальной части мероприятия для военнослужащих и их семей, гражданского персонала, а также жителей города состоялся праздничный концерт.
