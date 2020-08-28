На Кольской ГМК контроль грузоперевозок переведен в автоматический режим

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») введена в эксплуатацию весоизмерительная система цеха материально технического обеспечения (ВИС ЦМТО) стоимостью около 21 млн рублей. Комплекс производит взвешивание и учёт автотранспорта, а также контролирует перевозки грузов в автоматическом режиме. ВИС ЦМТО создана на базе автомобильных весов для взвешивания машин массой до 100 тонн.

Программное обеспечение весоизмерительной системы позволяет управлять движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также автоматически распознавать государственные номера или RFID-метки машин. Скорость взвешивания одной автомашины в штатном режиме составляет от одной до полутора минут.

При этом для измерения массы перевозимого груза автомобиль взвешивают два раза. Сначала для определения массы порожнего автомобиля (тара), а затем - груженого (брутто). Непосредственно вес груза рассчитывается путём вычитания «тары» из «брутто».

Весоизмерительная система позволит компании более точно и оперативно отслеживать объёмы перевезенных грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания, сообщает пресс-служба КГМК.