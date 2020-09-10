На Кольской ГМК обновляют крановое хозяйство

В цехе материально-технического обеспечения Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») приступили к монтажу двух современных 20-тонных козловых кранов. Вновь приобретенное оборудование, стоимостью около 40 млн рублей пришло на смену старому, выработавшему свой технологический ресурс.

Подъёмные устройства изготовлены на одном из отечественных предприятий с учётом тяжёлых климатических условий Крайнего Севера.

Главное преимущество новых кранов - более высокая скорость передвижения и возможность работать при повышенной (до 20 м/с) скорости ветра. Такие характеристики позволяют более качественно и оперативно обрабатывать грузы.

Подъёмные устройства также имеют дополнительное освещение, что улучшает условия труда людей, работающих рядом. Кроме того, в кабинах созданы все условия для комфортной работы крановщика. Они оснащены современным сидением, подогревом, кондиционером.

Завершить монтаж кранов планируется до конца сентября. Новое оборудование будет задействовано при обработке грузов на складе металлопроката и открытом складе хранения материально-технических ресурсов.