На Кольской ГМК создали единую систему диспетчеризации

В Кольской ГМК внедрена система диспетчеризации производства. Ее предназначение - информационная поддержка процессов оперативного планирования и управления горно-обогатительным и металлургическим производством.

Пользователи системы – специалисты производственного и транспортного управления, диспетчеры и руководители структурных подразделений компании. В онлайн-режиме они получают сведения по выполнению производственной программы, работе технологического оборудования, объемные и качественные показатели всей технологической цепочки - от добычи руды до отправки готовой продукции.

- После внедрения проекта в компании ожидаются принципиальные изменения во взаимосвязях на производстве за счёт единого информационного пространства, - считает начальник управления автоматизации Кольской ГМК Дмитрий Санников. - У нас появляется абсолютно полная прозрачность всех отчётных данных - от сменного рапорта на участке, в цехе до общей сводки предприятия. Тем самым мы исключим ошибки, вызванные человеческим фактором.

Одна из задач системы диспетчеризации – сфокусировать внимание диспетчера, который контролирует сотни показателей и параметров, на наиболее важной в данный момент информации.

- Если раньше, чтобы решить какую-то задачу, связанную с производством, диспетчеру требовалось совершить бесчисленное количество телефонных звонков, чтобы найти нужную информацию, то в новой системе она отображена на экране монитора, - отметил главный специалист производственного управления Кольской ГМК Андрей Лопатин. – Теперь у диспетчера больше времени остаётся для анализа ситуации, и принятия решений.

В новой системе также реализован модуль оперативного планирования производства с высокой степенью периодичности. Это позволяет рассчитывать посменный график работ на декаду с последующим перепланированием при возникновении нештатных ситуаций, или изменении сроков выпуска товарной продукции.

Кроме того, диспетчерам предоставлены инструменты для выявления «узких мест» и резервов загрузки оборудования, управления материальными потоками, распределения специализированного транспорта и выполнения других задач, позволяющих обеспечить выполнение производственных планов. Для специалистов транспортного блока обеспечена возможность поддерживать в системе все процессы управления транспортом от формирования сменных и оперативных заданий водителям технологического транспорта до мониторинга автотранспорта по целому ряду параметров.

Диспетчеризация производства КГМК – один из элементов корпоративной программы «Норникеля» «Технологический прорыв». Она предусматривает реализацию комплекса специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании. Цель программы - повысить эффективность управления производственными процессами и увеличить безопасность производства.