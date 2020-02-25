На Кольской ГМК улучшают контроль качества продукции

В Контрольно-аналитическом центре (КАЦ) Кольской ГМК введена в промышленную эксплуатацию производственная лабораторная информационная менеджмент-система LIMS. Она повысит автоматизацию производственной деятельности центра, сократит сроки получения и обработки информации, повысит ее достоверность.

Система LIMS поддерживает полный цикл управления процессами контроля качества - от регистрации образца с момента отбора пробы до формирования отчетности по результатам ее испытаний.

- Мы можем теперь вести регистрацию проб в электронном виде, без записи в журналах. Система предусматривает формирование и печать итоговых документов: протоколов анализов, извещений - отметила заместитель начальника КАЦ по аналитике - начальник испытательной лаборатории Елена Стасенко. В итоге у нас повышается достоверность, оперативность, качество проведения анализа.

Система LIMS позволяет интегрировать данные о качестве продукции в единое информационное пространство Кольской ГМК. Главным получателем информации станет автоматизированная система «Баланс металлов», которая позволяет эффективно управлять производственной деятельностью: отслеживать баланс содержания металлов как в добываемой руде, так и на этапах её обогащения, производства металла, выпуска готовой продукции.

- Внедрение ЛИМС - один из завершающих этапов реализации блока «Управление производством» программы «Технологический прорыв», - подчеркнул начальник отдела автоматизации технологических процессов и производственных комплексов управления автоматизации Кольской ГМК Дмитрий Санников. - У нас в компании уже запущена в работу система «Баланс металлов», готовится к испытаниям система диспетчеризации производства. Весь комплекс программ позволяет нам достигнуть основных целей, которые ставились перед программой «Технологический прорыв». Это повышение достоверности информации, и самое главное - повышение точности и скорости принятия управленческих решений.

Инвестиции «Норникеля» в создание лабораторной информационной системы LIMS составили более 180 миллионов рублей.