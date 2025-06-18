На Кольской ВЭС открылась новая локация для туристов: выставка и мини-кафе с сувенирной продукцией

Событие приурочено к Году промышленного туризма. В нём приняли участие заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и руководство Кольской ВЭС. Также в рамках открытия выставки состоялась церемония закладки капсулы времени с посланием энергетиков будущим поколениям.

«Рады приветствовать первых посетителей новой туристической локации, рассказывающей о том, как вдохновлённая идеей команда энергетиков однажды оказалась на Севере и осталась здесь, чтобы воплотить один из самых амбициозных проектов в сфере ветроэнергетики – строительство Кольской ВЭС. Ветропарк насколько полюбился не только жителям Мурманской области, но и туристам с разных концов света, что мы подумали, что нужно создать место, где люди, очарованные этой красотой, смогут получить новые знания о зелёной энергии и о том, для чего и как создавалась за полярным кругом самая мощная ветроэлектростанция в мире, входящая в проекты «Достижения РФ», – обратился к первым гостям выставки генеральный директор Кольской ВЭС Александр Панов.

Кольская ВЭС проводит экскурсионные туры с июня 2024 года. На данный момент станцию посетили более 1500 человек, включая участников образовательных, профориентационных туров и «ЭЛ5-Энерго Трейла» – уникального благотворительного забега в Заполярье, вошедшего в Книгу Рекордов России.

Теперь экскурсии в ветропарк станут ещё интереснее. Гости смогут познакомиться с принципами производства электроэнергии при помощи ветра, узнать об этапах эволюции ветроустановок и их актуальном применении. Отдельная часть экспозиции представляет флору и фауну Мурманской области.

«Ветропарк стал местом притяжения северян и гостей региона ещё на этапе строительства и логистики элементов ветроустановок и уже больше двух лет является одним из знаковых мест Кольского Заполярья. Самая мощная ветроэлектростанция за Полярным кругом занимает важное место в энергосистеме не только Мурманской области, но и всей страны. Она уникальна и по расположению, и по техническому исполнению. Рада, что такой проект реализован на нашей Кольской земле, посреди бескрайней тундры, и очень важно, чтобы он становился доступнее и интереснее для школьников, студентов, туристов и жителей Мурманской области», – сказала Светлана Панфилова.

Вице-губернатор отметила, что промышленный туризм активно развивается в регионе. Одна из его целей – привлечь внимание молодёжи к техническим и инженерным специальностям. В Мурманской области реализуется ряд масштабных проектов и в рамках плана «На Севере – жить!» большое внимание уделяется подготовке кадров для работы в Арктике.

От лица правительства Мурманской области Светлана Панфилова поблагодарила руководство Кольской ВЭС за вклад в развитие туристской инфраструктуры и создание комфортных условий для северян и гостей.

Теперь по пути в Териберку – одному из самых популярных направлений – появился современный объект, где можно пообедать, отдохнуть, провести время с пользой и узнать больше об истории Кольского края.

Фото (пресс-служба ПАО «ЭЛ5-Энерго»): https://gov-murman.ru/info/news/548567/#&gid=1&pid=1