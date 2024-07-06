На Кольской ВЭС прошла первая экскурсия для «промышленных туристов»

Самый мощный ветропарк за Полярным кругом – Кольскую ветроэлектростанцию компании «ЭЛ5-Энерго» – посетили первые участники проекта промышленного туризма.

Особый интерес у участников вызвал рассказ о возобновляемой энергетике и, в частности, о технологическом процессе производства электроэнергии при помощи ветра.

Помимо пешего маршрута по ветропарку участникам была предоставлена возможность заглянуть вовнутрь ветроустановки, высота которой сравнима с 50-этажным домом.

Компания планирует проводить экскурсии на еженедельной основе в будний день и в воскресенье. Записаться на них можно у местных туроператоров, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru