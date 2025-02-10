На Кольской ВЭС пройдёт спортивный забег «ЭЛ5-Энерго Трейл»

28 июня на территории Кольской ВЭС, самого мощного в мире ветропарка за Полярным кругом, состоится уже ставшее ежегодным для Мурманской области мероприятие «ЭЛ5-Энерго Трейл».

Забег пройдёт в Заполярье третий год подряд и объединит любителей спорта и промышленного туризма на территории области, представляющей собой ворота в Арктику. В прошлом году забег собрал почти 800 участников из 33 регионов страны и вошёл в Книгу рекордов России как «Самый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации».

Дистанции для любителей и профессионалов, корпоративная эстафета, именитые гости, активности для участников разных возрастов и их сопровождающих, а также экскурсия по ветропарку и многие другие приятные сюрпризы ждут участников.

По традиции все средства, собранные в рамках забега, будут направлены в благотворительные организации Мурманской области.

Более подробно о забеге можно узнать на сайте мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/