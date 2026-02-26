В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.26 15:30

На коммунальных объектах Северного флота проведены противоаварийные тренировки

Для обеспечения контроля прохождения отопительного периода 2025–2026 годов и оперативного устранения возможных технологических нарушений в ЖКС №9 (г. Мурманск) и ЖКС №10 (г. Северодвинск) создано 9 аварийно-ремонтных бригад общей численностью свыше 180 человек.

Повышение квалификации персонала и отработка практических навыков ликвидации аварий осуществляются в ходе регулярных противоаварийных тренировок, проводимых не реже двух раз в месяц на котельных, тепловых пунктах, насосных станциях и инженерных сетях. В ходе тренировок диспетчерские службы совершенствуют навыки ведения оперативных переговоров, отработки алгоритмов приема и передачи информации о технологических нарушениях, а также отдачи распоряжений, направленных на локализацию и ликвидацию аварий.

Дежурные смены аварийно-ремонтных бригад, в свою очередь, проверяют исправность средств связи и спецтехники, контролируют наличие нормативного запаса горюче-смазочных материалов и неснижаемого резерва материально-технических ресурсов, необходимого для устранения возможных повреждений на объектах инфраструктуры.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) обеспечивает эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры более 200 военных городков Северного флота. Обслуживаемый фонд включает свыше 2000 объектов казарменно-жилищного фонда, 300 коммунальных сооружений и инженерные сети протяженностью около 500 км.

Слаженность действий и высокий уровень подготовки дежурных смен и ремонтного персонала являются основой для обеспечения безаварийной работы объектов жизнеобеспечения военных городков в течение всего осенне-зимнего периода.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-

-

Наш регион-51

