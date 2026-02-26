На коммунальных объектах Северного флота проведены противоаварийные тренировки

Для обеспечения контроля прохождения отопительного периода 2025–2026 годов и оперативного устранения возможных технологических нарушений в ЖКС №9 (г. Мурманск) и ЖКС №10 (г. Северодвинск) создано 9 аварийно-ремонтных бригад общей численностью свыше 180 человек.

Повышение квалификации персонала и отработка практических навыков ликвидации аварий осуществляются в ходе регулярных противоаварийных тренировок, проводимых не реже двух раз в месяц на котельных, тепловых пунктах, насосных станциях и инженерных сетях. В ходе тренировок диспетчерские службы совершенствуют навыки ведения оперативных переговоров, отработки алгоритмов приема и передачи информации о технологических нарушениях, а также отдачи распоряжений, направленных на локализацию и ликвидацию аварий.

Дежурные смены аварийно-ремонтных бригад, в свою очередь, проверяют исправность средств связи и спецтехники, контролируют наличие нормативного запаса горюче-смазочных материалов и неснижаемого резерва материально-технических ресурсов, необходимого для устранения возможных повреждений на объектах инфраструктуры.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) обеспечивает эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры более 200 военных городков Северного флота. Обслуживаемый фонд включает свыше 2000 объектов казарменно-жилищного фонда, 300 коммунальных сооружений и инженерные сети протяженностью около 500 км.

Слаженность действий и высокий уровень подготовки дежурных смен и ремонтного персонала являются основой для обеспечения безаварийной работы объектов жизнеобеспечения военных городков в течение всего осенне-зимнего периода.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).