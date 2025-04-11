На коммунальных объектах Северного флота проводятся противопожарные мероприятия

В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода на объектах, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), совместно с представителями воинских частей и организаций, началось проведение противопожарных мероприятий.

Особое внимание направлено на организацию мероприятий на социально-значимых объектах (госпиталях, поликлиниках и их филиалах, казармах, военкоматов).

Как сообщает Андрей Викторович Гвоздовский, начальник Службы пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, совместно с должностными лицами воинских частей и организаций на объектах казарменно-жилищного фонда обследованы системы внутреннего противопожарного водоснабжения, проведены проверки путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличия и исправности первичных средств пожаротушение, наружных источников противопожарного водоснабжения.

Организованы проверки работоспособности устройств защитного отключения и автоматических выключателей, испытания защитных заземлений, приняты меры по недопущению самовольных подключений к электрическим сетям.

По мере необходимости производится очистка от снега и льда люков, пожарных проездов и территорий объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, складов топлива, зон сетей газоснабжения от сгораемого мусора и иных горючих материалов.

Запланированы мероприятия по обработке огнезащитным составом деревянные конструкции зданий на 6 объектах общей площадью более 8700 кв. метров.

Запланированные и реализуемые мероприятия позволят обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности на обслуживаемых и эксплуатируемых объектах службы.

Всего в эксплуатации ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) находятся более 1800 объектов и 600 км инженерных сетей в 123 военных городках.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).