В Мурманской области расширяют программу шефства над воинскими мемориаламиВ посёлке Сафоново проведут военно-историческую реконструкцию, посвящённую Мурманской наступательной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 10:45

На коммунальных объектах Северного флота проводятся противопожарные мероприятия

В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода на объектах, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), совместно с представителями воинских частей и организаций, началось проведение противопожарных мероприятий.

Особое внимание направлено на организацию мероприятий на социально-значимых объектах (госпиталях, поликлиниках и их филиалах, казармах, военкоматов).

Как сообщает Андрей Викторович Гвоздовский, начальник Службы пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, совместно с должностными лицами воинских частей и организаций на объектах казарменно-жилищного фонда обследованы системы внутреннего противопожарного водоснабжения, проведены проверки путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличия и исправности первичных средств пожаротушение, наружных источников противопожарного водоснабжения.

Организованы проверки работоспособности устройств защитного отключения и автоматических выключателей, испытания защитных заземлений, приняты меры по недопущению самовольных подключений к электрическим сетям.  

По мере необходимости производится очистка от снега и льда люков, пожарных проездов и территорий объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, складов топлива, зон сетей газоснабжения от сгораемого мусора и иных горючих материалов.

Запланированы мероприятия по обработке огнезащитным составом деревянные конструкции зданий на 6 объектах общей площадью более 8700 кв. метров.

Запланированные и реализуемые мероприятия позволят обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности на обслуживаемых и эксплуатируемых объектах службы.

Всего в эксплуатации ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) находятся более 1800 объектов и 600 км инженерных сетей в 123 военных городках.

 

 

 

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Реновация ЗАТО: в четырёх домах Заозерска заменили водоподогреватели-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»