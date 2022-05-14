На компенсацию санаторно-курортного лечения для медработников Мурманской области направили более 6,6 млн рублей

Правительство Мурманской области компенсирует стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудникам региональных учреждений здравоохранения, которые перенесли коронавирус, заразившись им на работе. Ввести такую меру поддержки в декабре 2020 года предложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Медики получают компенсацию санаторно-курортного лечения в России суммой до 50 тысяч рублей. Правом на неё можно воспользоваться однократно – в 2021 или в 2022 году. За 2021 год компенсацию получили 98 работников на сумму 5,8 млн рублей. С января по апрель 2022 года компенсацию получили еще 14 работников на сумму 841,1 тысячи рублей. Всего 112 сотрудников медучреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, уже воспользовались мерой поддержки. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным регионального Минздрава, медицинские работники выбирают для отдыха и реабилитации санатории Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, Крыма, Карелии, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Костромской областей, других курортных регионов страны.