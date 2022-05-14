Пора собирать удочки!С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендацией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 14:00

На компенсацию санаторно-курортного лечения для медработников Мурманской области направили более 6,6 млн рублей

Правительство Мурманской области компенсирует стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудникам региональных учреждений здравоохранения, которые перенесли коронавирус, заразившись им на работе. Ввести такую меру поддержки в декабре 2020 года предложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Медики получают компенсацию санаторно-курортного лечения в России суммой до 50 тысяч рублей. Правом на неё можно воспользоваться однократно – в 2021 или в 2022 году. За 2021 год компенсацию получили 98 работников на сумму 5,8 млн рублей. С января по апрель 2022 года компенсацию получили еще 14 работников на сумму 841,1 тысячи рублей. Всего 112 сотрудников медучреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, уже воспользовались мерой поддержки. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным регионального Минздрава, медицинские работники выбирают для отдыха и реабилитации санатории Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, Крыма, Карелии, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Костромской областей, других курортных регионов страны.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:25«Князь Удача Андреевич». Художественный фильм (0+)17:45Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,99 рубля, доллар потерял 2,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14-16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика