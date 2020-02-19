«На Севере – Масленица!» - улицу Самойловой освободят от транспортаВручил любимой кольцо на сцене – в Мурманске состоялся «Big Love Event»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.20 12:34

На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства в Никеле в 2020-2022 гг. планируется направить более 900 млн рублей

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин встретился с генеральным директором Кольской горно-металлургической компании Евгением Борзенко. Тема встречи - реализация программ, связанных с закрытием плавильного цеха в Никеле.

Напомним, о закрытии старейшего плавильного передела Кольской ГМК, не отвечающего современным технологическим и экологическим требованиям, было объявлено в октябре 2019 года.

Генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко рассказал президенту «Норникеля» о текущем статусе проекта.

- Технические и технологические мероприятия идут по плану. Институт «Гипроникель» прорабатывает варианты технико-экономического обоснования, по результатам которого будет принято решение каким способом будет прекращено существование плавильного передела. Основной акцент мы сейчас делаем на работу с персоналом. Порядка 72 процентов персонала изъявило желание продолжить работать в компании, - рассказал Евгений Борзенко.

 Владимир Потанин подчеркнул, что главной задачей для компании является сохранение работников.

- У нас дефицит квалифицированных рабочих кадров, поэтому надо сделать всё для того, чтобы удержать людей, которые имеют хотя бы малейшее желание остаться в компании. В любом случае, даже тем, кто трудоустраивается в компанию, многим понадобится переподготовка. И в этот период их надо и социально поддержать, - отметил президент «Норникеля».

В компании разработаны два блока социальных программ, связанных с трудоустройством и высвобождением работников закрываемого цеха. Ключевая роль в коммуникации при трудоустройстве работников отведена созданному Центру трудоустройства.

- В Центр будет стекаться вся информация о вакантных местах не только в Кольской компании и на предприятиях Мурманской области. Мы договорились с коллегами из других активов «Норникеля» - Заполярного филиала, Быстринского ГОКа – о получении предложений от них. В Центре будет аккумулирована информация о переобучении, о различных средствах коммуникации. Также работникам всегда доступен прием по личным вопросам у меня, моих заместителей и работников служб персонала, - рассказал генеральный директор Кольской ГМК.

Владимир Потанин сделал акцент на вопросе увеличения пакета компенсаций для ветеранов производства: 

- Приятно знать, что многие работники согласились передавать свой опыт молодёжи. Но потом они уйдут на пенсию. Поэтому, я думаю, можно подумать над увеличением пакета компенсации для таких заслуженных людей. Полномочия у вас для этого все есть, прошу над этим подумать.

Глава «Норникеля» также подчеркнул, что важно и значимо оказывать поддержку всем сотрудникам, без исключения, находясь в тесном взаимодействии с органами власти Мурманской области.

Закрытие плавильного производства в Никеле затрагивает интересы 660 человек. При этом 216 из них – сотрудники генерального подрядчика Кольской ГМК ООО «Печенгастрой». Они будут перенаправлены на другие производственные площадки компании для выполнения возрастающего объема строительных и ремонтных работ, связанных с масштабными инвестиционными проектами «Норникеля». 58 сотрудников плавильного цеха уже трудоустроены в компании. 

На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства (включая затраты на переобучение, переезд, различные выплаты социального характера) в 2020-2022 гг. планируется направить более 900 млн рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.02.20 10:15
"...законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике..." - это МОГЛА БЫТЬ финансовая основа возвращения ПОЛЯРОК!
Комментарий к новости:Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Установлен новый прожиточный минимум, жить стало легче-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар потерял 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 567 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика