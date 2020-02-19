На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства в Никеле в 2020-2022 гг. планируется направить более 900 млн рублей

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин встретился с генеральным директором Кольской горно-металлургической компании Евгением Борзенко. Тема встречи - реализация программ, связанных с закрытием плавильного цеха в Никеле.

Напомним, о закрытии старейшего плавильного передела Кольской ГМК, не отвечающего современным технологическим и экологическим требованиям, было объявлено в октябре 2019 года.

Генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко рассказал президенту «Норникеля» о текущем статусе проекта.

- Технические и технологические мероприятия идут по плану. Институт «Гипроникель» прорабатывает варианты технико-экономического обоснования, по результатам которого будет принято решение каким способом будет прекращено существование плавильного передела. Основной акцент мы сейчас делаем на работу с персоналом. Порядка 72 процентов персонала изъявило желание продолжить работать в компании, - рассказал Евгений Борзенко.

Владимир Потанин подчеркнул, что главной задачей для компании является сохранение работников.

- У нас дефицит квалифицированных рабочих кадров, поэтому надо сделать всё для того, чтобы удержать людей, которые имеют хотя бы малейшее желание остаться в компании. В любом случае, даже тем, кто трудоустраивается в компанию, многим понадобится переподготовка. И в этот период их надо и социально поддержать, - отметил президент «Норникеля».

В компании разработаны два блока социальных программ, связанных с трудоустройством и высвобождением работников закрываемого цеха. Ключевая роль в коммуникации при трудоустройстве работников отведена созданному Центру трудоустройства.

- В Центр будет стекаться вся информация о вакантных местах не только в Кольской компании и на предприятиях Мурманской области. Мы договорились с коллегами из других активов «Норникеля» - Заполярного филиала, Быстринского ГОКа – о получении предложений от них. В Центре будет аккумулирована информация о переобучении, о различных средствах коммуникации. Также работникам всегда доступен прием по личным вопросам у меня, моих заместителей и работников служб персонала, - рассказал генеральный директор Кольской ГМК.

Владимир Потанин сделал акцент на вопросе увеличения пакета компенсаций для ветеранов производства:

- Приятно знать, что многие работники согласились передавать свой опыт молодёжи. Но потом они уйдут на пенсию. Поэтому, я думаю, можно подумать над увеличением пакета компенсации для таких заслуженных людей. Полномочия у вас для этого все есть, прошу над этим подумать.

Глава «Норникеля» также подчеркнул, что важно и значимо оказывать поддержку всем сотрудникам, без исключения, находясь в тесном взаимодействии с органами власти Мурманской области.

Закрытие плавильного производства в Никеле затрагивает интересы 660 человек. При этом 216 из них – сотрудники генерального подрядчика Кольской ГМК ООО «Печенгастрой». Они будут перенаправлены на другие производственные площадки компании для выполнения возрастающего объема строительных и ремонтных работ, связанных с масштабными инвестиционными проектами «Норникеля». 58 сотрудников плавильного цеха уже трудоустроены в компании.

На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства (включая затраты на переобучение, переезд, различные выплаты социального характера) в 2020-2022 гг. планируется направить более 900 млн рублей.