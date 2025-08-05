На комплексе минеральных удобрений в Мурманске проходит модернизация

Комплекс минеральных удобрений (входит в «Портовый Альянс») продолжает модернизацию, что ускорит логистику и увеличит эффективность работы.

Как сообщает телеграм-канал «Терминал Мурманск», на сегодняшний день установлено три новых бункера с большим объёмом. В текущем году заменят ещё пять бункеров, что сократит время выгрузки с 45 до 25 минут.

После оптимизации станции разгрузки и конвейерной линии «склад-судно» пропускная способность вырастет с 3,2 до 4,3 млн тонн в год.