Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 13:30
На комплексе минеральных удобрений в Мурманске проходит модернизация
Комплекс минеральных удобрений (входит в «Портовый Альянс») продолжает модернизацию, что ускорит логистику и увеличит эффективность работы.
Как сообщает телеграм-канал «Терминал Мурманск», на сегодняшний день установлено три новых бункера с большим объёмом. В текущем году заменят ещё пять бункеров, что сократит время выгрузки с 45 до 25 минут.
После оптимизации станции разгрузки и конвейерной линии «склад-судно» пропускная способность вырастет с 3,2 до 4,3 млн тонн в год.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе