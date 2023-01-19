На комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт

Он продлится 16 суток, окончание работ запланировано на 27 января.

Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) был введён на Кольской АЭС в 2006 году, 28 июня 2021 года станция получила лицензию на эксплуатацию комплекса еще на 15 лет. За время работы КП ЖРО специалистам станции удалось очистить и перевести в безопасное состояние более 30000 кубометров жидких радиоактивных отходов, получая по 250 тонн конечного очищенного продукта ежегодно. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав. Он абсолютно безопасен и является хорошим исходным сырьём для извлечения полезных химических соединений. График выработки солевого плава рассчитывается с учётом производительности оборудования, в этом году планируется произвести 300 тонн солевого плава.

«Кольская АЭС проводит последовательную экологическую политику в Арктическом регионе России, реализуя целый ряд мер по снижению воздействия на окружающую среду. Наш комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов позволяет очистить отходы от радионуклидов и перевести их в твердую фазу, обеспечивающую безопасное хранение», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Во время планово-предупредительного ремонта комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов будет полностью восстановлен ресурс эксплуатируемого оборудования для обеспечения его надёжной и безопасной эксплуатации. Будут проведены работы по эксплуатационному контролю и техническому освидетельствованию оборудования и трубопроводов, в соответствии с правилами, действующими в атомной энергетике. После завершения ремонтной кампании специалисты приступят к испытаниям и вводу комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов в работу.

Также ведутся работы по увеличению ресурса трубопровода технической воды, с заменой стальных труб на коррозионностойкие полипропиленовые. Проводится техническое обеспечение и ремонт электротехнических систем и техническое обеспечение программно-технического комплекса.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, проект комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС разработан специалистами Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект» при участии специалистов Кольской АЭС стал первым в мире шагом по инновационной утилизации накопившихся жидких РАО с существенным сокращением объемов конечного продукта, подлежащего захоронению.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.