На комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС получено рекордное количество солевого плава – более 306 тонн

Заполярная атомная станция продолжает вносить значимый вклад в обеспечение экологической безопасности и надёжного, чистого энергоснабжения региона. В 2025 году кольские атомщики досрочно выполнили плановое задание по переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и достигли максимального значения показателя за все годы эксплуатации действующего комплекса (КП ЖРО), получив более 306 тонн солевого плава.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, солевой плав – это конечный продукт переработки ЖРО по технологии ионоселективной очистки, применяющейся на КП ЖРО Кольской АЭС. В результате очистки ЖРО от радионуклидов полученный плав представляет собой отвержденную смесь солей, выведенных из категории «радиоактивные отходы». Он становится хорошим исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. Например, Кольская АЭС рассматривает солевой плав в качестве сырья для производства борной кислоты.

Отметим, что количество полученного солевого плава является одним из ключевых критериев эффективности работы комплекса и в 2025 году плановое задание по его количеству составило 300 тонн.

11 месяцев КП ЖРО Кольской АЭС работал в рамках Государственного контракта на переработку федеральных (накопленных) жидких радиоактивных отходов, что требовало выполнения не только объёмных показателей, но и «качества» - солесодержания перерабатываемых сред.

«Такой успех стал возможен благодаря ответственной и слаженной работе эксплуатационного и ремонтного персонала станции. Кольская АЭС продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности региона, а также демонстрировать высокий уровень экологической ответственности и технологического прогресса», – отметил начальник цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС Слава Авезниязов.

Напомним, КП ЖРО был введён в эксплуатацию на Кольской АЭС ещё в 2006 году, а в 2021-м атомная станция получила лицензию на его дальнейшую эксплуатацию ещё на 15 лет. В результате за все годы работы комплекса там было произведено более 4,6 тысячи тонн очищенного конечного продукта.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.