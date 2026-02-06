Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.26 15:30

На комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС завершилась плановая ремонтная кампания

4 февраля на комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС завершилась плановая ремонтная кампания. В рамках неё специалисты выполнили целый ряд работ, в частности: текущий и капитальный ремонты ёмкостей, фильтров, арматуры и насосов. Также в соответствии с требованиями нормативных документов был проведён эксплуатационный контроль и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов.

«Для Кольской АЭС экологическая ответственность – это не просто слова, а фундаментальный принцип работы, – подчеркнул заместитель главного инженера по радиационной защите Кольской АЭС Александр Кучин. – Мы строго придерживаемся всех предписанных норм и стандартов, постоянно совершенствуя наши технологии и процессы. Завершение планового ремонта на КП ЖРО – это ещё одно подтверждение нашего стремления к максимальной безопасности и эффективности в сфере производства».

Напомним, что проект КП ЖРО Кольской АЭС был разработан Санкт-Петербургским институтом «Атомэнергопроект» при участии специалистов атомной станции и стал первым в мире шагом по инновационной утилизации и переработке накопившихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, комплекс введён в эксплуатацию ещё в 2006 году. В 2025 году кольские атомщики досрочно выполнили плановое задание по переработке ЖРО и достигли максимального значения показателя за все годы эксплуатации действующего комплекса (КП ЖРО), получив 325 тонн солевого плава. За все годы работы комплекса было произведено более 4,6 тысячи тонн очищенного конечного продукта (солевой плав).

Солевой плав – это конечный продукт переработки жидких радиоактивных отходов по технологии ионоселективной очистки. В результате очистки ЖРО от радионуклидов полученный плав представляет собой отвержденную смесь солей, выведенных из категории «радиоактивные отходы». Он становится исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. Например, Кольская АЭС рассматривает солевой плав в качестве сырья для производства борной кислоты.

 

 

Фото предоставлено Управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире22:00«Если можешь, прости». Художественный фильм (16+)23:20«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 23 серия (18+)00:40«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Эхо аварии на ЛЭП: есть вопросы к управляющим компаниям, с точки зрения реакции на чрезвычайную ситуацию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»