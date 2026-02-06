На комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС завершилась плановая ремонтная кампания

4 февраля на комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС завершилась плановая ремонтная кампания. В рамках неё специалисты выполнили целый ряд работ, в частности: текущий и капитальный ремонты ёмкостей, фильтров, арматуры и насосов. Также в соответствии с требованиями нормативных документов был проведён эксплуатационный контроль и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов.

«Для Кольской АЭС экологическая ответственность – это не просто слова, а фундаментальный принцип работы, – подчеркнул заместитель главного инженера по радиационной защите Кольской АЭС Александр Кучин. – Мы строго придерживаемся всех предписанных норм и стандартов, постоянно совершенствуя наши технологии и процессы. Завершение планового ремонта на КП ЖРО – это ещё одно подтверждение нашего стремления к максимальной безопасности и эффективности в сфере производства».

Напомним, что проект КП ЖРО Кольской АЭС был разработан Санкт-Петербургским институтом «Атомэнергопроект» при участии специалистов атомной станции и стал первым в мире шагом по инновационной утилизации и переработке накопившихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, комплекс введён в эксплуатацию ещё в 2006 году. В 2025 году кольские атомщики досрочно выполнили плановое задание по переработке ЖРО и достигли максимального значения показателя за все годы эксплуатации действующего комплекса (КП ЖРО), получив 325 тонн солевого плава. За все годы работы комплекса было произведено более 4,6 тысячи тонн очищенного конечного продукта (солевой плав).

Солевой плав – это конечный продукт переработки жидких радиоактивных отходов по технологии ионоселективной очистки. В результате очистки ЖРО от радионуклидов полученный плав представляет собой отвержденную смесь солей, выведенных из категории «радиоактивные отходы». Он становится исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. Например, Кольская АЭС рассматривает солевой плав в качестве сырья для производства борной кислоты.

Фото предоставлено Управлением коммуникаций Кольской АЭС.