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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.23 16:00

На конец 2022 года в Государственном реестре географических названий на территории Мурманской области было зарегистрировано 7947 наименований географических объектов

C 1997 году в Российской Федерации действует закон «О наименованиях географических объектов». Этот федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов, а также нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области контролирует исполнение данного закона на территории нашего региона.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по состоянию на конец 2022 года в Государственном реестре географических названий на территории Мурманской области было зарегистрировано 7947 наименований географических объектов.

В течение первого полугодия 2023 года Управлением Росреестра по Мурманской области проверена полнота наполнения Государственного каталога географических названий. Для этого использованы документы по установлению Государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Финляндия. Документы содержат картографические материалы, текстовые описания прохождения границы, а также списки наименований географических объектов.

Было изучено более 100 наименований, нанесённых на 20 листах карты приграничной полосы протяженностью почти 325 км. От точки, где сходятся границы трёх государств: Норвегии, Финляндии и России, до границы с Республикой Карелия.

Северная часть - это территория Печенгского района, здесь граница проходит вдоль реки Патсойоки, которая вытекает из озера Инари в Финляндии.

Южная часть границы расположена на территории Кандалакшского района, при этом более 25 километров границы проходит по реке Тенниёйоки, и почти 3 километра приходится на акваторию озера Онкамоярви, где пограничные столбы расположены на островах.

Всего на Мурманском участке границу пересекают около 130 рек и ручьев. В результате выполненных работ были выявлены объекты: река Иййоки, ручьи Валлиоя, Юлиоя, Варпуоя, Политиманоя, названия которых отсутствовали в Государственном каталоге географических названий. Кроме них в каталог добавлены названия двух урочищ и трех озёр, также исправлена одна техническая ошибка.

Сведения об этих объектах направлены в публично-правовую компанию «Роскадастр», которая выполняет работы по ведению Государственного каталога географических названий. Данный каталог размещён на сайте ППК «Роскадастр» в открытом доступе по ссылке: https://kadastr.ru/services/gosudarstvennyy-katalog-geograficheskikh-nazvaniy/. При этом любой гражданин может найти правильное название интересующего его объекта.

«В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов, а также как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, наименования охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускается», — прокомментировала Анна Бойко руководитель регионального Росреестра.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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