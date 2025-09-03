На конец 2024 года на одного жителя Мурманской области в среднем приходилось 29,1 кв. метра общей площади жилых помещений

Общая площадь жилищного фонда области составляла 19,0 миллионов квадратных метров, из них в городской местности – 17,7 (93 процента), в сельской местности – 1,3 миллиона квадратных метров (7 процентов).

Как сообщает Мурманскстат, в нашем регионе 98 процентов жилищного фонда составляли многоквартирные дома, чуть более полутора процентов – индивидуально-определённые здания и менее половины процента – дома блокированной застройки.

По материалам стен в области преобладали панельные и кирпичные дома – 90 процентов общей площади жилищного фонда, на долю блочных и монолитных домов приходилось немногим более 4 процентов, на долю деревянных – 3 процента, остальное – на прочие материалы.

Всеми видами благоустройства в Мурманской области оборудован 91 процент жилищного фонда (в городской местности – 92 процента, в сельской местности – 76 процентов). Отоплением оборудовано 96 процентов жилищного фонда, водопроводом и канализацией – по 95, горячим водоснабжением – 94, электроплитами – 61, сжиженным газом – 32 процента.

Одним из направлений поддержки граждан по социальной защите на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является предоставление им субсидий. Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью за 2024 год в среднем по области составлял 2437 рублей (в 2023 году – 2533 рубля).

Наряду с предоставлением субсидий население области пользовалось социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В 2024 году среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составлял почти 1470 рублей (в 2023 году – 1444 рубля), сообщает пресс-служба Мурманскстата.