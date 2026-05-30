На конец апреля 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 35,2%

На конец апреля 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в России составила 2879,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 750,3 млн рублей, или +35,2%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 1398,0 млн рублей, или +94,3%. Как отмечает Росстат, данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец апреля текущего года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1585,7 млн рублей (55,1%), в 2025 году – 984,7 млн рублей (34,2%), в 2024-ом и ранее – 309,5 млн рублей (10,7%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец апреля этого года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 42,3%; строительство – 22,5%; обрабатывающие производства – 20,4%; добыча полезных ископаемых – 2,8%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,7%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2,3%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 1,6%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1,4%; транспортировка и хранение – 1,2%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1,2%; образование – 0,8%; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,4%; деятельность финансовая и страховая – 0,2%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,1%; предоставление прочих видов услуг – 0,1%.

Как сообщает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец апреля 2026 года в Мурманской области сообщила только одна организация. Задолженность составила 15,7 млн рублей перед 16 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 981,9 тысячи рублей зарплаты.

