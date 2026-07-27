На конец июня 2026 года в стране суммарная задолженность по заработной плате увеличилась в 2,2 раза в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года

На конец июня 2026 года в России суммарная задолженность по заработной плате составила 2070,7 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 890,2 млн рублей - или (-30,1%), с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1123,6 млн рублей - или в 2,2 раза. Данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Как сообщает Росстат, из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня текущего года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 878,8 млн рублей (42,5%), в 2025 году – 884,9 млн рублей (42,7%), в 2024-ом и ранее – 307,0 млн рублей (14,8%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец июня 2026 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 51,6%; обрабатывающие производства – 26,2%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 4,4%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,0%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,7%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,6%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств мотоциклов – 2,4%; транспортировка и хранение – 2,2%; добыча полезных ископаемых – 2,1%; образование – 1,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 0,3%; деятельность финансовая и страховая – 0,2%; предоставление прочих видов услуг – 0,1%; деятельность в области информации и связи – 0,1%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 0,1%; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,1%.

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец июня 2026 года сообщила одна организация. Задолженность составила 16,5 млн рублей перед 8 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 2064,1 тысячи рублей зарплаты.

Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности зафиксированы в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.