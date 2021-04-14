На конференции МРО «СоюзМаш» состоялась торжественная передача альманахов Нахимовскому военно-морскому училищу Мурманска

Один из проектов, который организовал Союз машиностроителей России совместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» в честь 75-летия Великой Победы, это Всероссийский проект «Непобедимые и легендарные». В рамках проведения проекта в дар кадетским, суворовским и нахимовским училищам передаются в качестве учебных пособий уникальные альманахи «Танки» и «Бронетанковое вооружение и техника России».

Издания посвящены советским и российским танкам и машинам, созданным на их базе. Альманахи содержат более 2000 уникальных иллюстраций, исторические справки, описания образцов боевых машин, опыт их боевого применения, модификации и направления модернизации, раскрывают этапы развития отечественного послевоенного и современного танкостроения.

9 апреля альманахи были вручены педагогу дополнительного образования Нахимовского военно-морского училища Константину Белоушко и лаборанту отдельной дисциплины Максиму Рогову для передачи их в библиотеку училища, где они займут достойное место на полках.

Организация в регионе памятной акции «Я читаю имена погибших в Блокаду», суть которой состояла в том, чтобы все задокументированные имена погибших в блокаду Ленинграда записать на аудиофайлы, объединить их в один файл и включить на улицах Санкт-Петербурга в день Великой Победы, в МРО «СоюзМаш» считают самым масштабным проектом 2020 года. 50 тысяч имен было записано при поддержке реготделения по итогу акции.

9 апреля на сцене концертного зала ГАУДО МО «ЦДО «Лапландия» состоялось вручение благодарностей участникам, сделавшим самый большой вклад в запись имен. Больше всех имен записали работники 10-го судоремонтного завода в Полярном - 5000 имен, среди работников предприятия – начальник бюро заработной платы Людмила Михайлова.

Запись 4000 имен организовали сотрудники Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск, ответственная - заведующая Городской библиотекой города Гаджиево Ольга Мартищенко. 2000 имен записали студенты и педагоги Мурманского индустриального колледжа. Столько же имен помогли записать военнослужащие Подводных сил Северного флота и воспитанники Минькинской коррекционной школы-интерната. Чуть меньше, а именно 1900 имен, записали воспитанники Североморского кадетского корпуса.

Свои благодарности получили заместитель директора по воспитательной работе Мурманского политехнического лицея Татьяна Буторина. Именно учащиеся этого лицея стали первыми, кто откликнулся и поддержал акцию; руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, которая поддержала и активно распространила акцию среди волонтёрского движения и Министерство образования и науки Мурманской области, оказавшее большое содействие в распространении информации среди образовательных учреждений региона.