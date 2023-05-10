На Конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике обсудят весь комплекс вопросов эффективного освоения региона

На Конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике 11-12 мая в Архангельске обсудят весь спектр вопросов, связанных с исследованием, рациональным освоением и сохранением водных биоресурсов Арктического региона.

В рамках конференции запланированы круглые столы: «Исследование и освоение водных биоресурсов Арктики: реалии и перспективы», «Инфраструктура рыбохозяйственного комплекса в Арктике», «Новые кадры для Арктического региона», «Состояние запасов, промысел и регулирование рыболовства анадромных видов рыб в Арктической зоне», «Морские млекопитающие Арктики», «Мониторинг и сохранение экосистем Арктического региона», «Традиционные виды морского промысла в Арктике и их регулирование».

Программа конференции и регистрация доступна на https://fisharctic.ru

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239912%2Falbum-198760157_00%2Frev