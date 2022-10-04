На конкурс «Губернаторский стартап» подано 248 заявок от предпринимателей Мурманской области

На конкурс «Губернаторский стартап» в поддержку предпринимательских инициатив было подано 248 заявок из разных муниципальных образований региона – это рекордное количество за время проведения.

В настоящее время оператор конкурса – Мурманский бизнес-инкубатор – проводит предварительную экспертизу заявок, а также оценку качественной проработки планов реализации проектов в соответствии с критериями, описанными в порядке проведения конкурса.

25 октября состоится заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области по рассмотрению конкурсных проектов.

Кроме того, завершён приём заявок на получение гранта социальными предприятиями и молодыми предпринимателями до 25 лет.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, социальными предпринимателями было подано 16 заявок, молодыми предпринимателями – 13 заявок. Заседание конкурсной комиссии будет проведено 17 октября, где определят победителей в обоих направлениях.

Фото: https://gov-murman.ru