На конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» поданы заявки от 25 компаний

25 предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, заявились на 24-й конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года». Рассмотрение заявок региональной комиссией по качеству состоится 3 июня, в четверг (г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24, Мурманский индустриальный колледж). Начало в 10.00.

В этом году на конкурс представлено 30 товаров и услуг от компаний из Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Полярного, Оленегорска, Полярных Зорь и Апатитов, ЗАТО г.Североморск, Кольского и Ловозерского районов. Пять организаций впервые участвуют в конкурсном отборе.

На итоговом заседании представители компаний-участников выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. Итоги конкурса будут подведены до 11 июня.

Лауреаты и дипломанты получат право использовать соответствующий знак конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» в рекламно-информационных целях. Кроме того, победители представят Мурманскую область в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.

Список зарегистрированных заявок размещен на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ».