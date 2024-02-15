На конкурс растущих российских брендов «Знай наших» поступило 83 заявки от заполярных предпринимателей

В этом году на конкурс брендов, который проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, поступило более 12 тысяч заявок – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Если в прошлом году предприниматели Мурманской области подали 28 заявок, то во втором сезоне конкурса их стало уже 83. Конкурс помогает региональным предпринимателям выйти на федеральный уровень.

30 компаний-победителей первого сезона конкурса уже получили полный пакет заявленных преференций. На торжественной церемонии награждения с продукцией брендов-победителей познакомился Президент РФ.

«Наши производители уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше – сейчас важно помочь российским производителям, что называется раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только не только в России, но и в мире в целом», – заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, конкурс «Знай наших» – один из инструментов поддержки молодых российских производителей.

Победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Фото: https://gov-murman.ru