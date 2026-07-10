На конкурс «Рыбный переполох» уже поступило два десятка заявок. Об этом министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор сообщила в ходе заседания Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. Министр выступила с докладом о подготовке празднования Дня рыбака.

«На сегодня мы получили уже около 20 заявок на конкурс «Рыбный переполох» и продолжаем их принимать. Приятно отметить, что превалируют командные заявки – люди заявляются семьями и творческими коллективами. Так что уже сейчас можно уверенно сказать, что 12 июля на Морвокзале случится настоящий маскарад, и это будет очень зрелищно», – отметила Марта Говор.

Напомним, конкурс костюмов «Рыбный переполох» пройдет в День рыбака на Морвокзале. Авторы лучших идей получат денежные призы: 50, 30 и 15 тысяч рублей. Принять участие могут все – дети и взрослые, креативные одиночки и творческие команды (до 5 человек).

Внук Нептуна, русалка, юный капитан или сказочный кальмар – костюм может быть любым. Главное – морская тематика. Жюри оценит оригинальность идеи, качество исполнения и артистизм участников.

Регистрация на конкурс – по ссылке.

Праздничное дефиле в костюмах начнётся 12 июля в 15.00, награждение победителей – в 17.00, уточняет Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.