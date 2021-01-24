На конкурсе «Учитель года России» Мурманскую область представляет учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский
Учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский представляет Мурманскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Волгограде. Торжественное открытие конкурса состоится завтра, 25 января.
Вячеслав Пославский – победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2020».
Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает главные задачи современного образования: непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, трансляция лучших образцов педагогической практики, распространение инновационных идей и достижений. Конкурс проходит в три тура. Первый, «Учитель –профессионал», включает два конкурсных испытания: «Методическая мастерская» и «Урок». Второй тур «Учитель –мастер» включает конкурсные испытания «Классный час» и «Мастер-класс». Программой третьего тура «Учитель-лидер» предусмотрено одно конкурсное испытание – пресс-конференция «Вопрос учителю года».
Итоги конкурса будут объявлены на закрытии 2 февраля.