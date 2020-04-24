На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях

Всего за 2020 год будет отработано 10 тысяч пог. км сейсмопрофилей 2D.

Начиная с 2020 года на территории Арктической зоны РФ планируется провести комплексные гидрогеологические и инженерно-геологические съёмки, в том числе на территории размещения ключевых объектов инфраструктуры Северного морского пути и центров социально-экономического развития. В 2021 году в работу будет включён полуостров Ямал, а в 2022 году - Диксон.

По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата России за счёт проведения геологоразведочных работ по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу - 1,354 трлн куб. метров.

Как говорится в материалах Роснедр, в том числе по сумме промышленных категорий (А+В1+С1) прирост запасов нефти и конденсата в 2019 году составили 791 млн тонн, по газу - 930 млрд куб. метров.

По результатам геологоразведочных работ 2019 года за счёт средств бюджета в России локализованы ресурсы углеводородов категории Dл в объёме 5,841 млрд тонн н.э. (план - 5,8 млрд тонн н.э.).

Крупный прирост запасов газа в 2019 году был получен по результатам разведки месторождений: Крузенштернское газоконденсатное («Газпром») на суше Ямало-Ненецкого автономного округа и шельфе Карского моря (прирост по категории С1 - 250,7 млрд куб. метров, по С2 - 109,4 млрд куб. метров); Лудловское газоконденсатное («Газпром») на шельфе Баренцева моря (прирост по С1 - 39,4 млрд куб. метров); ЮжноСоленинское газоконденсатное («Норильскгазпром») в ЯНАО (по АВ1 - 24,8 млрд куб. метров).