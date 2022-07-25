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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 12:30

На контроле ЦУР — качество отработки сигналов северян, оставленных в соцсетях и на портале «Наш Север»

«Особое внимание мы уделили отработке жалоб, касающихся ненадлежащего состояния детских игровых площадок, дворовых территорий и дорожного полотна. Всего проверено более 120 обращений», — отметил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В первую очередь под проверку попали сообщения со статусом выполненных, но не подтвержденных фотоотчетами.

Один из пользователей портала «Наш Север» рассказал о том, что на детской площадке на улице Капитана Копытова на качелях для детей с ограниченными возможностями здоровья сломан пандус для подъема инвалидной коляски.

Информацию об инциденте оперативно передали ответственным. Во время выездной проверки специалисты Центра убедились, что ремонт пандуса выполнен.

Помимо этого, по сигналам горожан на детских площадках в различных округах Мурманска отремонтировано оборудование, восстановлен асфальт в парке «Кольский».

На улице Достоевского, 31 в областном центре демонтирован электрический кабель. Местные жители сообщили, что провод установлен незаконно и небезопасен для прохожих. Управляющая компания устранила нарушения.

Напомним, чтобы обратиться в Центр управления регионом Мурманской области, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму.

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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