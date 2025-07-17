Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 16:00
На контроле ход работ в городском парке имени С.Е. Бровцева Мончегорска
Напомним, в прошлом году этот проект стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Проверили ход работ на объекте глава города Мончегорска Андрей Рудаков, председатель Совета депутатов города Ольга Островецкая, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов и помощник прокурора Артём Клец.
Сейчас подрядная организация активно ведёт работу на объекте. Совсем скоро парк преобразится и станет ещё красивее и удобнее, отмечает администрация города металлургов.
Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528732/#&gid=1&pid=1
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