На контроле ход работ в городском парке имени С.Е. Бровцева Мончегорска

Напомним, в прошлом году этот проект стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Проверили ход работ на объекте глава города Мончегорска Андрей Рудаков, председатель Совета депутатов города Ольга Островецкая, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов и помощник прокурора Артём Клец.

Сейчас подрядная организация активно ведёт работу на объекте. Совсем скоро парк преобразится и станет ещё красивее и удобнее, отмечает администрация города металлургов.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528732/#&gid=1&pid=1