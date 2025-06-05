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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 17:00

На контроле: в Мурманской области запланирован большой объём работы, связанный с ремонтами и модернизацией образовательных учреждений

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу со своим заместителем Анной Головиной, курирующей сферы образования, культуры, спорта. Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области запланирован большой объём работы, связанный с ремонтами и модернизацией образовательных учреждений.

«По оценке федерального министерства, мы в числе 25 субъектов с самым высоким качеством образования. Началась приёмная кампания в колледжах, которые очень серьёзно модернизированы. Запланирован большой объём работы на 5-летний период по ремонту школ и в городе Мурманске, и в других населённых пунктах региона. И отдельная задача – запуск Губернаторского лицея, чтобы в области появилось образовательное учреждение с полным циклом образования, в том числе дополнительного, и с глубокой профориентацией по тем профессиям и специальностям, которые нужны для проектов в Арктике. Давайте обсудим, как идёт исполнение», – отметил губернатор.

Анна Головина подчеркнула, что на обновление инфраструктуры и строительство новых объектов выделен большой объём средств.

«Несмотря на то, что бюджет сейчас тяжёлый, весь объём финансирования в моей отрасли сохранен. Идёт летний ремонтный период, в капремонте 13 школ, 2 детских сада, 3 учреждения среднего профессионального образования. Создаются новые спортивные объекты, в том числе строится бассейн в Мурманске – в 2026 году планируем его сдать, а также в завершающей стадии бассейн в Североморске. Благодаря тому, что правительство плотно работает с нашими крупными предприятиями, также будут открыты две ледовые арены – в Мончегорске и Заполярном. Инфраструктура обновляется, очень важно в этом году закончить работы. Все делаем для этого», – подчеркнула вице-губернатор.

Анна Головина также отметила, что в Мурманской области активно поддерживают талантливых школьников, студентов, молодых специалистов.

«Сохранены все меры поддержки для обучающихся, стипендиальные программы для студентов. В том числе это привлекает студентов. Мы из года в год видим увеличение количества поступающих в учреждения СПО – конкурсы растут. Улучшается и качество – мы оцениваем средние баллы аттестатов поступающих. Это говорит о том, что в регионе выбран верный курс, инициированный Вами план «На Севере – жить!»: наши дети хотят здесь учиться, они заинтересованы, понимают, что для них есть поддержка, что наши учреждения соответствуют самым высоким федеральным стандартам, качественно оснащены и предлагают современные образовательные программы в плотной связке с предприятиями, на которые ребята дальше пойдут работать», – сообщила Анна Головина.

Говоря о развитии спортивной инфраструктуры, вице-губернатор подчеркнула, что большое внимание здесь уделяется запросу жителей.

«Это качество жизни северян, важно обеспечить равные возможности для занятий спортом для всех категорий населения. В регионе реализуется прекрасный проект «СОПКИ.СПОРТ», очень востребованный, мы отслеживаем обратную связь, что можно усовершенствовать. Сейчас их могут посещать бесплатно участники специальной военной операции. Также реализуем проект «Спорт для СВОих»: на объектах спортивной инфраструктуры создаем условия для посещения их бойцами СВО и их семьями, даже при наличии травм или прохождении восстановительного процесса. Подбираем квалифицированных тренеров в том числе по адаптивному спорту. Сейчас для нас это зона роста, ведём работу в муниципалитетах, чтобы все спортобъекты были включены», – отметила Анна Головина.

Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо уделить максимум внимания своевременному выполнению работ по ремонту образовательных учреждений, реализации в колледжах проектов в рамках программы «Профессионалитет», а также вести жёсткий контроль по срокам ввода новых спортивных объектов. Также запланирован большой блок работы по объектам культуры.

«Многие объекты в том числе заложены в рамках поручений, данных президентом Владимиром Владимировичем Путиным по итогам Международного арктического форума в Мурманске. Как куратора трёх больших отраслей – прошу внимательно следить за тем, как идут ремонтные и строительные работы, своевременно отрабатывать с федеральными министерствами, чтобы все новые объекты, по направлениям, которые поддержаны главой государства, попали в разделы национальных проектов с учётом того поручения, которое Президент дал, поддержав наши инициативы. Это крайне важно», – отметил губернатор в завершение.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548016/#&gid=1&pid=1

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