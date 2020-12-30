На кораблях и в воинских частях Северного флота готовятся к празднованию Нового года

Например, идёт подготовка и на флагмане Северного флота — тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». Моряки украшают гирляндами и новогодними ёлками места проживания. В преддверии праздника на кораблях проходят конкурсы по подготовке новогодней стенной печати, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения. Победители получат сладкие подарки.

Также на период праздников для военнослужащих подготовлено специальное праздничное меню, дополненное апельсинами, яблоками, шоколадом и выпечкой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в первые праздничные дни нового 2021 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Праздник у моряков Северного флота получится настоящим — в кают-компаниях и столовых установят новогодние ёлки, пройдут концерт художественной самодеятельности с участием Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднюю ночь военнослужащим будут вручены подарки.