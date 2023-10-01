На кораблях Северного флота в Дудинке побывали более 600 посетителей

Боевые корабли Северного флота, находящиеся на стоянке в порту Дудинка, открыты для экскурсий жителей Таймыра. Для показа гражданскому населению были подготовлены большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». В первый же день их посетили более 600 человек.

На борту БПК «Вице-адмирал Кулаков» состоялась торжественная церемония приёма в «Юнармию» дудинских школьников. Клятву юнармейцев произнесли 136 юношей и девушек. Церемониал проходил под руководством старшего на походе – заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, который пожелал молодым людям быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, у причалов морского арктического порта военные моряки встречают своих посетителей, знакомят жителей Таймыра с условиями жизни и быта североморцев, проводят обзорные экскурсии по кораблям с рассказом об их вооружении и истории.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480487@egNews