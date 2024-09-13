На котельной «Северная» завершился монтаж нового оборудования

В рамках реализации программы перевода на закрытую систему теплоснабжения многоквартирных домов в Ленинском административном округе Мурманска на котельной «Северная» АО «МЭС» завершился монтаж новых сетевых насосов большей производительности.

В ходе комплексных испытаний насосных агрегатов был произведён успешный запуск оборудования для апробации в работе на номинальных режимах.

Тестовые мероприятия подтвердили заявленные характеристики новых сетевых насосов, что дает уверенность в качестве и надёжности теплоснабжения потребителей в предстоящем отопительном сезоне.

В то же время заблаговременный запуск циркуляции привёл в временному снижению качества водоснабжения. Для устранения негативных последствий в кратчайшие сроки была проведена дополнительная промывка магистральных трубопроводов.

В связи с выявленными отклонениями качества подачи ресурса, жителям в квитанциях за сентябрь будет сделан беззаявительный перерасчёт, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/