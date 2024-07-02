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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 10:00

На котельной в Коле обновят основное и вспомогательное оборудование

Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков посетил ряд объектов модернизации систем водо- и теплоснабжения Мурманска и Колы. В поездке также приняли участие руководители Министерства энергетики и ЖКХ – министр Александр Кобытев и первый замминистра Алёна Кузнецова.

Алексей Лыженков оценил ход реализации проекта по обеспечению Западного берега Кольского залива чистой водой.

Как раз сейчас водовод прокладывают под рекой Тулома. Проход под рекой Кола завершён. Параллельно ведётся строительство насосной станции для повышения давления в жилом районе Дровяное. Напомним, проект входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить». После его завершения жители микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное, а также села Минькино будут обеспечены более качественной водой.

Следующей точкой на карте выездной проверки стала Кольская котельная АО «МЭС». Там полным ходом идут работы по подготовке объекта теплоснабжения к будущему отопительному сезону. Среди работ замена основного и вспомогательного оборудования, в том числе водогрейных и паровых котлов. Кроме этого, на котельной появятся новые контрольные и измерительные системы.

«Ресурсоснабжающие организации, в том числе при поддержке правительства Мурманской области, на постоянной основе ведут работ по обновлению и модернизации своих объектов. Так, в Мурманской области с 2019 года модернизировано в шесть раз больше котельных, чем за период с 2010-го по 2018 годы. Новое оборудование на Кольской котельной повысит надёжность теплоснабжения потребителей, а также позволит оптимизировать работу объекта, учитывая нагрузку по сезонам. Также ежегодно обновляются сети теплоснабжения и электроснабжения. В текущем году при участии областного бюджета в рамках подготовки к зиме в 12 муниципалитетах запланировано к замене 2,3 км тепловых сетей, 8 км воздушных линий электропередач», – отметил по итогам осмотра Алексей Лыженков.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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