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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 11:00

На котельной в Коле теплоснабжающая организация АО «МЭС» завершает капитальный ремонт основного оборудования

На паровом котле, который прослужил более 50 лет, до фундамента демонтирован экономайзер, на место которого будет установлен новый, выпущенный на Бийском заводе. 

Как подчеркнул начальник Кольского района АО «МЭС» Роман Киселев, такие масштабные работы хозспособом и без привлечения подрядных организаций проводятся на Кольской котельной впервые.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, также собственными силами в плановом порядке капитально отремонтирован водогрейный котёл. 

Что касается сетей теплоснабжения, то на улицах Андрусенко, Советской и проспекте Защитников Заполярья работы завершены раньше установленного срока, осталось провести благоустройство территорий.

В организации отметили, что в сравнении с прошлым годом в текущем ремонтов удалось выполнить в два раза больше. 

Фото: https://gov-murman.ru

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