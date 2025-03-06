На котельной в микрорайоне Росляково завершены работы по вводу в эксплуатацию нового парового котла

По сравнению со своим предшественником, агрегат ДКВр от Бийского котлостроительного завода более экономичен, оснащён современной автоматикой безопасности и обладает паропроизводительностью 10 тонн в час.

Работы по замене основного оборудования осуществлены в рамках собственной инвестиционной программы АО «МЭС».

Котельная, расположенная на улице Заводской, обеспечивает теплом и горячей водой 78 многоквартирных домов, Дворец культуры «Судоремонтник», два детских сада и школу.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проводимые на предприятии мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/