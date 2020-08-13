На котельной в Росляково ведётся установка дымовой трубы

На котельной жилого района Росляково, находящейся на особом контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, начата активная фаза работ по замене дымовой трубы на новую - высотой 60 метров , с цветомаркировкой и молниезащитой.

Ранее подрядная организация столкнулась со сложностями при производстве земельных работ, связанных с избыточным поступлением грунтовых вод. Подрядчик нарастил производственные мощности, организовав на объекте работу в две смены.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, конструкция будет собрана в несколько этапов. Предварительно элементы трубы будут обшиты теплоизоляцией и оцинкованной сталью, затем установлены при помощи подъемных кранов. Подсветку и молниеотвод смонтируют параллельно.