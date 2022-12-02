На котельной в Териберке установлена новая дымовая труба

На мазутной котельной в Териберке силами и за счёт средств АО «МЭС» установлена новая дымовая труба.

Высота конструкции, состоящей из двух стальных труб в термоизоляции, составила 30 метров. Саму трубу изготовили и доставили в поморское село из Санкт- Петербурга, а металлические формы сварили на производстве в регионе.

Что важно, место установки новой трубы выбрали с учётом розы ветров.

Новая дымовая труба способна выдерживать большие ветровые нагрузки и обеспечивает эффективную работу котельного оборудования, выглядит более эстетично.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, в рамках программы модернизации областной теплоснабжающей организации АО «МЭС» на котельной в Териберке установлен современный жаротрубный котёл с автоматизированными горелочными устройствами отечественного производства, что позволило повысить надежность теплоснабжения населённого пункта и добиться экономии топлива.

Фото: https://gov-murman.ru