На котельной в Заозерске установят новые котлы

АО «Мурманэнергосбыт» проводит перевооружение котельной в Заозерске. Модернизация осуществляется за счёт средств, сэкономленных от перевода теплоисточника с флотского мазута Ф-5 на топочный мазут марки М-100.

В ходе конструкторских изысканий специалистами- проектировщиками было решено установить в Заозерске оборудование отечественного производства: 11 устаревших агрегатов заменят семь современных.

Новые стальные жаротрубно-дымогарные автоматизированные котлы обладают высоким коэффициентом полезного действия и отличаются экологичностью горения. Процессорное управление позволит экономить топливо и облегчает труд операторов котельной.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, в рамках перевооружения на котельной в Заозерске планируется установить два паровых и четыре водогрейных котла, которые также будут подключены к единой системе диспетчеризации и автоматизации АО «МЭС».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441653/#&gid=1&pid=2