На котельной Заполярного обновлено оборудование

Мероприятия по техническому перевооружению действующего оборудования на котельной в Заполярном прошли в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «МЭС».

На объекте теплоснабжения установлена современная отечественная автоматика и программное обеспечение, позволяющее более эффективно использовать оборудование. Проведена реконструкция газоимпульсной очистки на четырёх котлах, что обеспечит существенную экономию топлива.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 121 жилой дом, а также объекты социальной инфраструктуры - пять детских садов и три школы.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, ранее котельная 60-х годов постройки принадлежала Кольской ГМК. В результате модернизации производства комбинат значительно сократил объёмы потребления тепловой энергии.

По решению губернатора Андрея Чибиса с 1 июля 2019 года объект передан в ведение АО «МЭС».

Фото: https://gov-murman.ru