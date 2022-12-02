На котельных АО «Мурманэнергосбыт» модернизируют систему контроля и учёта расхода топлива

На котельных АО «Мурманэнергосбыт» модернизируют систему контроля и учета расхода топлива. Для внедрения пилотного проекта – системы контроля и учета расхода топлива – была выбрана небольшая типовая котельная в Мурмашах.

Объект теплоснабжения оснащён одним водогрейным и двумя паровыми котлами и отапливает 23 жилых дома, поликлинику, школу и два детских сада.

Система автоматического мониторинга позволит, согласно графику, установить оптимальный режим работы котлов и добиться экономии топлива без потери качества теплоснабжения.

Расходомеры мазута на котлах, уровнемеры в резервуарах с топливом, специальные влагомеры и газоанализаторы были изготовлены отечественными заводами по индивидуальному заказу заполярных теплоэнергетиков.

Реализация проекта заняла один год, стоимость составила более 8 миллионов рублей.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, к настоящему моменту рабочие параметры оборудования включены в единую систему диспетчеризации.

После оценки эффекта новая система будет установлена и на других объектах АО «МЭС» по области.