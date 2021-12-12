На котельных Печенгского округа будет повышена температура теплоносителя для решения проблемы холода в домах

Температура теплоносителя на котельных посёлков Печенгского округа будет поднята выше норматива, чтобы обеспечить нормальный тепловой режим в жилых домах. Соответствующее решение было принято в субботу, 11 декабря, в рамках рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в муниципалитет. Основным объектом внимания главы региона стала коммунальная инфраструктура.

С конца ноября после установления морозов жители округа начали массово жаловаться в социальных сетях на холод в квартирах и социальных учреждениях. 8 декабря комиссия из представителей регионального Минэнерго, ГЖИ, ресурсоснабжающих организаций и Агентства энергетической эффективности провела выездную проверку объектов теплоснабжения и жилого фонда в посёлках Корзуново, Печенга, Верхнее и Нижнее Луостари, Спутник и 19 Километр. В результате на части котельных зафиксирован недотоп, а также серьёзные потери температуры теплоносителя в сетях. Температура в жилых помещениях составляла в среднем 17°, температура батарей 40°.

Тепловизоры показывают утечку через межпанельные швы. При этом ни один дом в посёлках не оборудован индивидуальным теплопунктом, в подъездах нередко демонтированы радиаторы, не работают доводчики на дверях.

11 декабря Андрей Чибис в сопровождении заместителя губернатора Юрия Сердечкина, заместителя командующего Северным флотом Дмитрия Украинца, представителей Госжилинспекции и ООО «МЭС» проинспектировал работу котельных в посёлках, пообщался с жителями, посетил отдельные квартиры. Затем в администрации нп. Корзуново состоялось совещание, на котором были выработаны первоочередные меры для исправления ситуации.

«Учитывая качество жилья в Печенгском округе – а оно построено много десятилетий назад и, скажем откровенно, содержится не в лучшем состоянии, – в экстремально низкие температуры люди, конечно, замерзали. Поэтому мы сегодня вместе с теплоснабжающей организацией, муниципалитетом и командованием Северного флота приняли набор оперативных решений. В холода, несмотря на забитые сети в домах, будем повышать температуру теплоносителя, чтобы всё-таки у людей тепло было в домах. Второй момент – локальное исправление завоздушивания сетей в подвалах домов. Реализацию этого набора решений начнём с завтрашнего дня, чтобы вовремя откликаться на проблемы в конкретных домах, в конкретных квартирах», – пояснил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также отметил, что в данный момент правительством области прорабатываются более масштабные решения по улучшению жилищных условий в гарнизонах. Однако оперативные меры необходимо принимать уже сегодня.

«Важно сейчас не дать людям замёрзнуть, поскольку морозы в этом году у нас уже были», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430885/#&gid=1&pid=4