На котельных в Заполярном и Никеле продолжается ремонт основного и вспомогательного оборудования

Комиссия по подготовке региона к осенне-зимнему периоду во главе с заместителем губернатора Алексеем Лыженковым продолжает ряд выездных мероприятий.

В этот раз Алексей Лыженков осмотрел объекты теплоснабжения в Заполярном и Никеле. Обе котельные эксплуатирует областная теплоснабжающая организация АО «МЭС».

Так, на котельной в Заполярном производится зачистка, ремонт и замена мазутных резервуаров, проводится модернизация инженерных сетей, в том числе с установкой мазутоловушки. Формируется нормативный запас топлива. Общий процент готовности на 1 августа превысил 50%.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, что касается Никеля, то там на котельной также проводится ремонт основного и вспомогательного оборудования. Общий процент готовности составляет 72%. Кроме этого, энергетики обновили участки сети в районах улиц 14-й Армии и Советская.

Выездное мероприятие завершилось совещанием, в рамках которого Алексей Лыженков заслушал доклады муниципалитета, ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

«Для подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов из регионального бюджета по губернаторскому плану «На Севере – жить» 12 муниципалитетам выделено порядка 122,5 млн рублей на капитальный ремонт 2,5 тысячи м тепловых сетей и 8 тысяч м электрических сетей. Хочу обратить внимание муниципальных образований, что все работы на сетях и объектах теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, а на сетях и объектах электроснабжения – до 15 октября», – отметил вице-губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/