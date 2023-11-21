На ковёр вышли 165 борцов: в Легкоатлетическом манеже завершились всероссийские соревнования «Северное Сияние» по спортивной борьбе

Всероссийские соревнования «Северное Сияние» по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет прошли в Легкоатлетическом манеже Мурманска с 18 по 19 ноября. На торжественной церемонии открытия участников приветствовала министр спорта региона Светлана Наумова, пожелавшая борцам стремления реализовать свои мечты, здоровья, успехов и новых ярких побед.

«Греко-римская борьба в Мурманской области самый популярный вид спорта, имеющий славные традиции и историю, которую своими руками делают замечательные тренеры и спортсмены. Сегодня мы продолжаем эти традиции и с гордостью говорим, что 49 лет назад, когда зародился этот турнир, он был областным, в нем участвовали спортсмены из нашего региона. Теперь этот турнир имеет статус всероссийского», – отметила Светлана Наумова.

С показательным номером выступили воспитанницы спортивной школы №12 и федерации художественной гимнастики Мурманской области, команда «Грация», тренер гимнасток – Дарья Голубятникова.

В этом году всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе прошли в Мурманске в 49 раз. В этом традиционном турнире приняли участие спортивные сборные команды из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Архангельской, Владимирской, Рязанской, Новгородской, Магаданской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Псковской областей, Карелии, Коми, а также спортсмены Мурманской области из Снежногорска, Апатитов, Оленегорска, Кольского района, Гаджиево, Североморска и Мурманска. Всего на ковёр вышли 165 борцов.

Мурманская область достойно выступила на соревнованиях, завоевав много медалей. С «золотом» ушли Андраник Минасян и Семён Щука. Серебро забрали Даниил Егоров, Александр Бутков, Максим Кузовахо, Арсен Милашов, Ислам Сефербеков, Билал Шапиев. Бронзовыми призёрами стали Ахмад Мальсагов, Захар Тудор, Максим Галкин, Ярослав Дехтярь, Андрей Левендеев, Илья Пашин, Артём Заярнюк, Алексей Захаров, Егор Садретдинов, Руслан Нехорошков, Дмитрий Магомедханов и Дмитрий Клопов.

Все участники соревнований получили сувенирную продукцию с символикой Мурманской области. Специальные памятные призы вручали и в отдельных номинациях: «За лучшую технику» – Жирайру Абазяну, «За волю к победе» - Алексею Шапошникову, «Лучший судья» – Александру Бахтанову, «Лучший борец Мурманской области» – Андранику Минасяну.

Благодаря высокому качеству организации турнира, уже пятый год подряд соревнования по спортивной борьбе включаются в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Российской Федерации. Это позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов Российской Федерации.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главная цель соревнований – популяризация спортивной борьбы, развитие детско-юношеского и молодёжного спорта, повышение спортивного мастерства спортсменов. Эти соревнования являются очень значимыми для развития спортивной борьбы, оттачивания мастерства борцов и пропаганды здорового образа жизни в целом.

Фото: https://gov-murman.ru