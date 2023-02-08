На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» ВС России уничтожены свыше 100 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населённого пункта Ильичовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Тараса Шевченко Херсонской области.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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