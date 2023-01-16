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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 09:00

На Красно-Лиманском направлении общие потери ВСУ составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа

На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «14 января 2023 г. нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате нанесённого поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка и Угледар Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.

Также за сутки на огневых позициях поражено 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах. В районе населённого пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено: артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Шляховое Херсонской области; гаубица Д-20 в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики; самоходная гаубица 2С3 «Акация» в районе населённого пункта Уманское Донецкой Народной Республики; две гаубицы «Мста-Б» в районах населённых пунктов Георгиевка и Скудное Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы «Гвоздика» в районах населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко Донецкой Народной Республики; гаубица Д-30 в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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