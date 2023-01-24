На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 23 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Краснополье Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» вместе с экипажем и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах города Донецк, населённых пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики».

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