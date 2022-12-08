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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 09:00

На Красно-Лиманском направлении огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожены более 130 украинских военнослужащих

Огнём артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 7 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог, уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS», две пусковые установки РСЗО «MLRS». Ещё четыре установки данного типа получили критические повреждения.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожены более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами авиации и тяжёлых огнемётных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики.

Огнём артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах.

В районе населённого пункта Боровское Харьковской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников. В районах населённых пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населённого пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населённого пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Амбарное Харьковской области.

Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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