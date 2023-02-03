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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 09:00

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин

Министерство обороны Российской Федерации 0 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трём украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой Народной Республики.

Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» уничтожены более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Также за сутки уничтожено четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105-ти районах.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США. Также в районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трём складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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